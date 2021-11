Pohonné hmoty dál prudce zdražují. Za benzin zaplatí řidiči víc než 37 korun za litr

Nejdráž tankují řidiči v hlavním městě, kde benzin stojí v průměru 37 korun a 69 haléřů, nafta je zhruba o korunu levnější. Naopak méně zaplatí třeba v Ústeckém nebo Jihočeském kraji, kde se cena benzinu přes 37 korun ještě nedostala.

To, u jaké čerpací stanice zastaví, teď víc než dřív promýšlí i Petr Šimánek. Jako finanční poradce a hokejový rozhodčí týdně najezdí až tisíc kilometrů. „Dřív to bylo, kde jsem zastavil na kafe, tak tam jsem tankoval a teď opravdu mám dvě tři benzínky v těch trasách, co jezdím, kdy vím, že je to fakt o ty dvě tři koruny levnější, a to udělá za měsíc už hodně peněz,“ popisuje.

Když byl před rokem benzin asi o deset korun levnější, stála plná nádrž přibližně 1380 korun, dnes to je asi 1850, tedy bezmála o pět set korun víc.