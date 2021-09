Ve středoamerickém Salvadoru se vedle dolaru stává oficiální měnou i bitcoin

Koncem července agentura Moody's Investors Service snížila úvěrový rating Salvadoru ještě hlouběji do spekulativního pásma, zčásti právě kvůli chystanému přijetí bitcoinu. Salvador nyní jedná s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) o programu finanční pomoci za 1,3 miliardy dolarů (27,8 miliardy korun) a podle informovaných zdrojů s ním zavedení bitcoinu nekonzultoval. Také MMF varuje před destabilizací cen a ohrožením finančního systému.

Kritici ale varují, že uspěchané zavedení bitcoinu pocítí chudí obyvatelé, pokud by cena kryptoměny klesla. Odpůrci počítají i se zvýšením nákladů bank i pojišťoven. Připomínají také, že decentralizovaný systém bitcoinu otevře dveře anonymním a nezákonným transakcím, jako je praní špinavých peněz. Výkyvy kurzu této kryptoměny se podle nich mohou neblaze odrazit na hospodářské stabilitě.

Každý Salvadorec dostane třicet dolarů v bitcoinech

Bukeleho vláda zavádí digitální peněženku nazvanou „Chivo“, což je slangový výraz, jimž Salvadorci označují to, co považují za skvělé, bezvadné. Každý uživatel na začátek dostane třicet dolarů v bitcoinech. Kryptoměnu si obyvatelé budou moci směnit v síti bankomatů Chivo. Poplatky s tím spojené má pokrýt stát. Salvador drží aktuálně podle prezidenta čtyři sta bitcoinů.

Cena bitcoinu se za posledních zhruba šest týdnů po rychlém propadu opět zvyšuje. Od 20. července, kdy stála tato měna méně než třicet tisíc dolarů, si do pondělí připsala více než sedmdesát procent a dostala se nad 51 tisíc amerických dolarů. Podle analytiků agentury Reuters by se cena bitcoinu teď mohla vydat do pásma 56 tisíc až 56 300 dolarů. Cena kryptoměny je ale velmi nestabilní a může rychle klesnout pouze na základě zpráv či spekulací na sociálních sítích.