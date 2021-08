Stát letos zatím získal méně na dani z tabáku, než očekával. Opozice za tím vidí velké zdražení a černý trh

Spotřební daň z tabáku letos přinesla do rozpočtu o tři miliardy méně než ve stejném období loni. Je to propad o zhruba desetinu – a to přesto, že daň z cigaret a dalších tabákových výrobků naopak o deset procent vzrostla. Ministerstvo financí tvrdí, že za poklesem je předzásobení výrobců i to, že v Česku už míň nakupují cizinci. Část opozice vidí za propadem příjmů spíš velké zdražení cigaret a mluví o rostoucím černém trhu.