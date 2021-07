Vysokoškolské koleje hlásí milionové ztráty. Studenti navíc vyčkávají s přihláškami na příští rok

Vysoká škola ekonomická (VŠE) od ledna do května přišla o 20 milionů korun, které běžně vybere od studentů za kolejné. „Pokud se od září obnoví prezenční výuka, předpokládáme za celý rok ztrátu asi 40 milionů korun oproti roku 2019. I loni jsme na tržbách ztratili zhruba 45 milionů korun,“ říká mluvčí školy Martina Mlynářová.

Podobně je na tom i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem. V roce 2019 na kolejném od ledna do května utržila 11,4 milionu korun, letos už jen 7,7 milionu. Je to propad i oproti loňskému roku, kdy studenti za koleje ve stejném období zaplatili kolem 10 milionů. Pro ČT to uvedl Tomáš Kraus ze Správy kolejí a menz.

„Peníze, které bychom jinak investovali do obnovy vybavení kolejí, teď jdou z větší částí do jejich provozu. Kdyby se situace nezlepšila do konce tohoto roku, mohli bychom mít vážné problémy a možná by nám musela pomoct univerzita,“ popisuje Kraus z UJEP.

Výpadky v příjmech kolejí neminuly ani největší vysoké školy, koleje Univerzity Karlovy přišly podle mluvčího Václava Hájka o výrazné částky. Totéž uvádí i zástupci Masarykovy univerzity v Brně „Měli jsme ztráty jako všichni, jsou přiměřené počtu ubytovaných studentů,“ dodává Pavel Žára z MU. Stejně jsou na tom i koleje Univerzity Palackého v Olomouci, které podle mluvčí Gabriely Sýkorové Dvorníkové za letní semestr nedosáhly ani 80 procent loňských tržeb.