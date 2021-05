Apple vede soudní spor s tvůrci Fortnite. Viní ho z monopolu na prodej aplikací

„Myslím, že telefonní linky máme pod kontrolou,“ oznámila pak soudkyně Yvette Gonzalezová Rogersová, když se kolem půl deváté podařilo obnovit pořádek. „Odteď už to problém nebude,“ dodala.

Web VentureBeat scénu z úvodu jednání označil za „ohromně vtipný cirkus“. Podle článku na serveru The Verge se v jednu chvíli „konferenční hovor plný děcek křikem domáhal návratu Fortnite na mobilní telefony“. Na lince prý bylo přes dvě stě lidí, z nichž mnozí provolávali „svobodu pro Fortnite“ nebo „dostaňte prosím Fortnite zpět na mobily, soudce“.

Soudce se také bude snažit určit, do jaké míry je Apple oprávněn svou platformu využívat jako zdroj příjmů, když developerům účtuje poplatky za možnost nabídnout jejich programy uživatelům smartphonů iPhone či jiných přístrojů, které firma vyrábí. App Store se totiž ukázala být prostředkem, kterým si Apple může zajistit dodatečné příjmy nad rámec tržeb z prodeje.

Monopol na prodej

Epic Games už několik let tvrdí, že poplatky odváděné Applu hraničí s vydíráním. Argumentuje, že kontrola, kterou technologická firma má nad App Store, brání volnému trhu. Vývojářská firma je přesvědčena, že developeři by měli mít možnost vytvářet aplikace pro chytré telefony, aniž by byli nuceni odvádět vysoké částky Cookově společnosti.

Epic Games není v tomto názoru sama. Ze zneužívání dominantního postavení na trhu firmu Apple obviňují i další společnosti, a to například Spotify, Match nebo Tile. Za hru Fortnite podle odhadů serveru Business Insider získal technologický gigant jen z poplatků stovky milionů dolarů.

Společnost Epic Games se snažila svou hru prodávat mimo obchody App Store nebo Google Play. Na telefonech s operačním systémem Android se také pokusila využít i jiného způsobu stahování, aby se vyhnula třicetiprocentnímu poplatku, který si účtuje i Google. Mimo platformy si moc lidí ale hru nestáhlo. Epic Games z toho vyvozuje, že pokud chce někdo vyvíjet hry pro chytré telefony, musí být buď v App Store nebo Google Play.