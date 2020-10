USA chtějí omezit monopolní sílu velkých technologických firem, mohlo by to vést k jejich rozdělení

Zpráva podvýboru, který má na starosti také antimonopolní záležitosti, navrhuje změnit zákony tak, aby odpovídaly digitálnímu věku. Republikáni prezidenta Donalda Trumpa mají k návrhům připomínky, zejména co se týče té části, která hovoří o rozdělení firem. Takový scénář totiž předpokládá, že by se například Google musel zbavit videokanálu YouTube a Facebook by musel totéž učinit s platformami Instagram a WhatsApp.

Navrhované změny zahrnují také ztížit podmínky pro akvizice malých firem, které ty velké přebírají zejména proto, aby se včas zbavily vážné konkurence do budoucna. Předseda podvýboru David Cicilline už dříve řekl, že by šlo postupovat po vzoru Glassova-Steagallova zákona z 30. let minulého století, který by se však aplikoval na éru internetu. Zmíněný zákon tehdy oddělil komerční bankovnictví od investičního.

Podvýbor by také rád viděl, aby vznikly antimonopolní úřady, které by fúze dominantních platforem automaticky považovaly za protikonkurenční. To by znamenalo, že fúzující firmy by samy musely prokazovat, že fúze nebude mít na trh škodlivý vliv, zatímco teď je na antimonopolních orgánech, aby prokazovaly, že fúze velkých firem trh poškodí.

Významným návrhem je i to, že velké technologické firmy by musely své systémy upravit tak, aby byly kompatibilní s těmi konkurenčními. Tedy aby uživatelé mohli snadno přejít jinam a vzít si s sebou i veškerá data.