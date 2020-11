Úřady v USA by mohly povolit lety 737 MAX 18. listopadu

Povolení letů by bylo pro Boeing důležitým krokem v jeho cestě k oživení. Problémy jeho nejprodávanějšího letadla a jeho odstavení z provozu v březnu 2019 přispěly k nejhorší krizi firmy.

Největším provozovatelem letadla MAX jsou aerolinky Southwest Airlines. Ty uvedly, že bude trvat několik měsíců, než splní požadavky FAA, a nyní neplánují pravidelné lety s letadlem do druhého čtvrtletí 2021.

Minulý měsíc čínský letecký regulátor uvedl, že ještě nestanovil časový rámec pro návrat letadla do provozu. Šéf evropského regulátora pro leteckou bezpečnost v září řekl, že stroje MAX by mohly dostat povolení od regulátora k obnovení letů v listopadu a obnovit lety do konce roku.

Generální ředitel Air Canada Calin Rovinescu v pondělí prohlásil, že očekává obnovení letů s MAX v Kanadě na počátku příštího roku.