Úřadu práce chybí personál. Lidé by měli některé dávky dostávat dál bez dokládání příjmů, schválila vláda

Vláda v pondělí schválila návrh zákona, podle něhož by úřady práce nemusely pro poslední čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení a přídavků na dítě či zvýšení příspěvků na péči. Lidé by tak měli tyto dávky dál dostávat bez toho, aby museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za poslední kvartál. Stejný postup prosadilo ministerstvo práce na jaře.

Česko je od 5. října v nouzovém stavu. Vláda ho vyhlásila na 30 dnů. Úřady práce omezily od minulého týdne úřední hodiny. Otevřeno mají v pondělí a ve středu od 8:00 do 13:00.

„Pokud by obdobná situace byla i v lednu 2021 a činnost Úřadu práce ČR bude z důvodu pandemie omezena, navrhuje se tento princip prolongovat (odbourání povinnosti dokládat a přehodnocovat příjem a náklady) i pro první kalendářní čtvrtletí roku 2021,“ uvedlo ministerstvo v podkladech k zákonu.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce podle nynějších pravidel dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Potřebné dokumenty musí dodat za skončené čtvrtletí do konce prvního měsíce dalšího kvartálu. Nyní je to tedy do konce října.

Pokud by to neudělali, vyplácení pomoci od státu se zastaví. Kdyby potvrzení neposkytli ani do konce daného čtvrtletí, tedy do konce prosince, o dávku přijdou. Podklady úředníci přezkoumávají a podle nich výši příspěvků či přídavku upravují.