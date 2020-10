Důležitá je důvěra lidí, aby se nebáli utrácet, míní šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu

„Dostanou sto procent na všechny zaměstnance, včetně odvodů. Druhá věc jsou náklady spojené s nájemným. Nejenom po dobu, kdy předpokládáme, že bude zavřeno, ale dali jsme padesátiprocentní úhradu nájemného i za tři předcházející měsíce. Takže je to de facto na měsíc a půl plus všechny odklady plateb, které jsou možné,“ upřesnil Havlíček. Vláda schválila kompenzace pro podnikatele ve středu.

„My jsme schopni pomoci a zatím to říkám s jednotkami miliard, těžko se nám odhaduje, kolik to přesně bude,“ reagoval v pořadu ministr Havlíček. Zatím se podle něho vše soustředí na to, aby se zasaženým podnikatelům stabilizovaly ty nejnáročnější náklady.

A do třetice je podle Prouzy nutné vyzvat banky a znovu se vrátit k moratoriu na splátky úvěrů. „Protože to je poslední velký fixní náklad, který zavření podnikatelé mají,“ zdůraznil.

Za zásadní považuje především důvěru lidí. „Pracovat na obnovení důvěry v to, že se situace zvládne. Lidé nechtějí utrácet, schovávají veškeré peníze, které mají. My ale potřebujeme, aby zase začali věřit tomu, že je můžou utrácet,“ řekl.

„My jsme řekli, že teď půjdeme v první fázi po těch segmentech, které jsou bezprostředně ohrožené, které jsou zavřené,“ uvedl. Dodal však, že situace se bude průběžně sledovat. „A pokud budeme vědět, že se dostává nějaký obor do problémů, tak okamžitě tak, jako jsme to udělali teď, na to zareagujeme,“ zdůraznil.

„A otázkou samozřejmě bude, jak dlouho ta opatření budou muset platit, protože každý týden navíc bude znamenat to, že další a další budou zavírat, protože to, co jsme zmiňovali, tedy ochota lidí dnes utrácet, je mnohem menší, raději si uvaří doma a ušetří,“ doplnil Prouza.

V pátek se bude jednat o podpoře pro OSVČ

Havlíček také potvrdil, že v pátek se bude definitivně projednávat podpora pro osoby samostatně výdělečně činné. „Chystáme balíček nebo více opatření,“ uvedl. „Je třeba říct, že pro zaměstnace je ošetřovné teď do konce měsíce, to znamená jedná se řádově o dvanáct dní. Kdybychom to překlopili do osob samostatně výdělečně činných, tak je to příspěvek v řádu asi čtyř tisíc korun. Musíme zvážit, jestli to má smysl, anebo jestli to třeba neudělat nějakou ještě jinou cestou,“ upřesnil Havlíček.