Rychlý přechod k elektroautům v Dánsku může zvýšit schodek, varuje tamní vládní komise

Přesun k elektrickým autům od vozů poháněných fosilními palivy je centrálním bodem dánského plánu snížit do roku 2030 emise o 70 procent a stát se klimaticky neutrální nejpozději do roku 2050.

V březnu Dánská rada pro klimatické změny, nezávislý poradce dánské vlády, řekla, že aby se podařilo splnit cíl, počet elektrických aut by měl do roku 2030 stoupnout nejméně na jeden milion ze současných necelých dvaceti tisíc. To ale vytvoří vážný problém pro ekonomiku, dodal šéf rady Anders Eldrup.