Stát by měl více podpořit domácnosti, shodli se odborníci. Lidé se bojí ztráty zaměstnání

„Asi by bylo málo lidí, které by tohle číslo překvapilo. Asi by bylo potřeba říct, že když se podíváte na Itálii, Španělsko, Evropskou unii, eurozónu, je to číslo lepší. Je to dokonce lepší číslo než ve Spojených státech,“ konstatoval Hindls.

Podle Víta Samka je nyní důležité položit si otázku, co bude následovat. Jeho osobní prognóza prý není špatná: „Německo masivně investuje do ekonomiky a bude dělat všechno pro to, aby ekonomiku udrželo v běhu. Řada dalších zemí také teď říká, že už ekonomiku nezastaví. Takže je jasné, že teď se budou dělat opatření tak, aby to pokud možno běželo.“

Dalším z problémů by mohl být nárůst nezaměsntanosti

Jako problém nicméně Samek vidí propad spotřeby domácností. „Opatření, která děláme, zatím nepamatují na udržení kupní síly obyvatelstva,“ podotkl.

Podle Hindlse je nyní rovněž klíčové udržet spotřebu a investice. „My se dostali do situace, kterou nikdo z nás neznal. A samozřejmě jsme všichni měli trochu strach. A měli ho i domácnosti z hlediska výdajů,“ vysvětlil. „Především by měl důvěru prohlubovat stát. On se také snaží. Dělá nejrůznější programy na podporu těch, kteří nejsou zaměstnáni nebo částečně přišli o zaměstnání. Podporuje firmy,“ uvedl.