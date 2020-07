Evropská centrální banka prodloužila zákaz výplaty dividend a úlevy pro banky

Oznámení ECB přišlo stejný den, kdy britská centrální banka Bank of England uvedla, že zváží, zda prodlouží bankám pozastavení výplat dividend a zpětného odkupu akcií i po konci letošního roku. Britské banky souhlasily s pozastavení plateb do konce letošního roku v březnu.

Zákaz výplaty dividend a zpětného odkupu akcií ECB prodloužila o dva měsíce do 1. ledna. Doporučila také bankám, aby byly mimořádně umírněné při výplatě odměn. Současně ECB umožní bankám porušit požadavek na výši kapitálových rezerv do konce příštího roku a na jejich celkový kapitál ještě o další rok.

ECB požádala banky, aby nevyplácely dividendy nejméně do října, letos v březnu. Cílem bylo, aby si banky udržely kapitál v době koronavirové krize, která zastavila ekonomickou aktivitu. Pro některé banky a jejich investory bylo toto rozhodnutí bolestivé, ECB však naznačila, že je to kompromis za nebývalé regulační úlevy, které jim kvůli zvládnutí krize poskytla.

ECB přehodnotí svůj postoj znovu v posledním čtvrtletí

ECB slíbila, že přehodnotí svůj postoj znovu v posledním čtvrtletí. Bude brát v úvahu ekonomický vývoj, stabilitu finančního systému a schopnost bank plánovat svoji další úroveň kapitálu.

ECB také zopakovala požadavek, aby banky sáhly do svých kapitálových rezerv, pokud to bude potřeba kvůli udržení poskytování úvěrů. Centrální banka slíbila, že nebude požadovat, aby banky začaly doplňovat své rezervy do konce roku 2022.

Některé komerční banky, včetně BNP Paribas, lobbovaly za obnovení výplaty dividend, protože se snaží podpořit klesající ceny akcií, uvedla agentura Bloomberg. Oživení obchodování, regulační úlevy a rozsáhlé vládní záruky za půjčky zvýšily zisky několika bank. Švýcarská UBS minulý týden naznačila, že by mohla koncem roku vrátit více kapitálu akcionářům.