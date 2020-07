Francie Huawei nezakáže. Od spolupráce s ní ale provozovatele 5G odrazuje

„Těm, kteří Huawei už používají, udělujeme povolení na období od tří do osmi let,“ uvedl Poupard. Ti operátoři, kteří zatím výslovné povolení používat pro sítě 5G vybavení od Huawei neobdrželi, mají podle něj počítat s tím, že jejich žádost byla zamítnuta. Dodal, že rozhodnutí je motivováno ochranou francouzské nezávislosti a nikoli nepřátelstvím vůči Číně.

S překážkami se Huawei potýká i ve Velké Británii. Zprávy, že úřady, které firmě v lednu povolily omezenou roli v budování budoucí sítě 5G, mění pod tíhou amerických sankcí proti Huawei názor a mohly by její zapojení zakázat, přinesl list The Sunday Telegraph. Britský ministr kultury Oliver Dowden je odmítl komentovat, nicméně řekl, že rozhodnutí Británie „není vytesané do kamene“.

Před používáním softwaru i hardwaru Huawei varoval předloni i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Premiér Andrej Babiš poté úřadu vyčetl, že varování vládu překvapilo, nebylo opřené o důkazy a úřad ho s nikým nekonzultoval. Šéf NÚKIB Dušan Navrátil byl do roka z čela úřadu odvolán.