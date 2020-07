Prodeje aut v USA zažily nejhorší kvartál za více než deset let. Ford teď umožní při ztrátě práce vrátit koupené auto

Pokud tedy kupující ztratí práci do jednoho roku od zakoupení nového vozidla Ford, může v rámci nového programu financování nazvaného Ford Promise plán vrátit. Ford Credit zaplatí pak rozdíl mezi tím, co v té době stojí za auto a tím, co zákazník stále dluží, až do výše 15 tisíce dolarů.

Podle společnosti ALG, která sleduje hodnoty ojetých automobilů, by tento zmíněný limit měl být více než dostačující k pokrytí roční ztráty hodnoty u většiny vozidel Ford.

Nabídka se vztahuje pouze na nová nebo ojetá vozidla Ford financovaná nebo pronajatá prostřednictvím Ford Credit nebo ojetá luxusní vozidla Lincoln, financovaná nebo pronajatá prostřednictvím Lincoln Automotive Financial Services. A je potřeba splnit i to, že ztráta zaměstnání nemůže nastat do 30 dnů od podpisu kupní nebo nájemní smlouvy a musí být nedobrovolná. Samostatně výdělečně činní kupující společnosti Ford mohou tento program využít také, pokud byli nuceni vyhlásit osobní bankrot.