Česko si půjčí u Rozvojové banky Rady Evropy, peníze půjdou na výdaje spojené s pandemií

Přijetí půjčky schválila vláda 8. června. Jde o vůbec první půjčku Česka od CEB. Vláda podmínila přijetí půjčky tím, aby byla výhodnější než například prodej státních dluhopisů.

„Rozvojová banka Rady Evropy v současnosti nabízí nejlepší úrokové podmínky financování v české koruně i v euru pro Českou republiku ve srovnání s domácím i zahraničními dluhopisovými trhy a také ve srovnání s jinými mezinárodními finančními institucemi,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Upozornila na to, že z vládní rozpočtové rezervy bylo na nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení uvolněno 11,9 miliardy korun. „Úvěr by tak mohl pokrýt drtivou většinu těchto prostředků,“ dodala.

Banka schválila úvěr 300 milionů eur pro Českou republiku v druhé půlce dubna. Předběžně by podle ministerstva financí měl mít úvěr nulové úročení a splatnost až devět let. Půjčka má sloužit k financování zdravotnických výdajů v boji proti pandemii nového koronaviru.

Ministerstvo financí dále upozornilo na to, že půjčka může být maximálně do 90 procent celkových uznatelných výdajů. Znamená to, že nabízený úvěr 300 milionů eur je možné přijmout na výdaje za 333 milionů eur (zhruba 8,9 miliardy korun).

CEB byla založena v roce 1956. Je přičleněna k Radě Evropy, která podporuje a monitoruje spolupráci evropských zemí. Česká republika je členem CEB od roku 1999. Současný úvěr je první úvěrovou dohodou přímo s českou vládou. Na půjčku od banky spolu s Českem dosáhla v první vlně Itálie, Slovensko a španělská banka Instituto de Crédito Oficial.