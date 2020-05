Restaurace sčítají ztráty. S dalším provozem jich ale počítá výrazně víc, než se před měsícem zdálo

Některé pracovníky pak přesunuli do jiného podniku. Zbytek propustili. Sedmdesát procent zaměstnanců z obou restaurací muselo odejít úplně. Z těch zbývajících vedení složilo nový tým. O čtyři kilometry dál v pražském Karlíně nyní dokončují poslední detaily, zahrádku otevřou ve čtvrtek.

„Vzhledem k tomu, že přišla pandemie koronaviru, tak to pro nás úplně nedává smysl. Turisté se do centra Prahy vrátí bůhví kdy, a proto tuto restauraci už znovu neotevřeme,“ řekla Helena Slavíková, která je zodpovědná za marketing a PR restaurací Etnosvět a Spojka Karlín.

Pražská restaurace Etnosvět je prázdná. Po dvouměsíčním výpadku už nikdy neotevře. Původně se přitom měla přesunout do centra Prahy. Její provozovatelé už převezli všechny suroviny do své druhé restaurace.

Podle původních odhadů mohly už navždy zůstat židle nahoře ve více než dvou tisících restaurací. Nakonec by jich ale mohlo být mnohem méně, naznačil průzkum Plzeňského Prazdroje.

Pokračování podnikání podle průzkumu plánuje 97,5 procenta hospod. Ještě počátkem dubna to podle průzkumu pivovaru vypadalo, že se jich už neotevře více než desetina, Dataservis predikoval až čtvrtinu provozů. Naprostá většina hospod, které ještě před měsícem nechtěla znovu otevřít, změnila svůj postoj.

Může za to nejspíš několik faktorů. „Zřejmě dobré počasí i to, že restaurace otevírají dřív, než se očekávalo. Valná většina hospodských se do toho chce pustit, chtějí ještě zabojovat. Těch, kteří neotevřou je teď kolem čtyř, pěti procent,“ uvedl obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.