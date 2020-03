O státní půjčky na bydlení pro mladé je malý zájem. Nově by na ně mohli dosáhnout lidé do 40 let

„Mladí lidé požadují, abychom z těch 36 let udělali 40 let. My to samozřejmě řešíme,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Dnes na úvěr dosáhnou sezdané i zaregistrované páry, pokud jednomu z dvojice nebylo v době podání žádosti nad 36 let. Když chtějí opravit byt, mohou získat až 300 tisíc korun. Pokud peníze potřebují na jeho koupi, tak může půjčka činit až 1,2 milionu, v případě domu to jsou dva miliony. Vše pak musí splatit za dvacet let.

Zájem je podle Dostálové i na tom, aby se zvýšila maximální podlahová plocha bydlení, na jehož pořízení chtějí lidé půjčku. Dnes je to 140 metrů čtverečních u rodinného domu a 75 metrů čtverečních u bytu.

„Další požadavek je, že teď dvacet procent musí pocházet z vlastních zdrojů, ale chtěli bychom, aby až devadesát procent byla půjčka a deset procent vlastní zdroje,“ přiblížila ministryně.