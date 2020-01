Stát by měl v březnu podepsat s firmou ČEZ smlouvy na nový jaderný blok v Dukovanech

Stát v únoru povede konzultace s uchazeči o stavbu nového jaderného bloku v Česku, řekl v to úterý generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš. V březnu má následovat podepsání smluv mezi státem a ČEZem. A to jak rámcové, na výstavbu jaderné elektrárny, tak prováděcí na první etapu projektu, která by podle dřívějších informací měla skončit závěrem výběrového řízení a územním rozhodnutím.