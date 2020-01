Veřejné finance jsou udržitelné do roku 2030, říká Schillerová. Pak má pomoci reforma od OECD

„Veřejné finance udržíme do roku 2030, možná o trochu déle, za tím si stojím,“ uvedla Schillerová i vzhledem k růstu HDP. V třicátých letech však začne odcházet do důchodu generace Husákových děti (silná populační vlna z počátku 70. let minulého století) a to bude znamenat velký tlak na veřejné finance. Schillerová proto soudí, že strukturální reformy budou nutné i vzhledem k tomu, že podle ní tady za 30 let v oblasti reformy důchodů nikdo nic nevymyslel.

Proto se loni obrátila na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Slíbili dodání návrhu (reformy) v červenci 2020, řekla Schillerová. „Hodně na to spoléhám, protože půjde o pohled nezávislých expertů renomované organizace,“ dodala.