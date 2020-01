S útěkem z Japonska pomohl Ghosnovi zaměstnanec firmy, která pronajímá letadla

„Společnost MNG Jet v prosinci 2019 pronajala dvě soukromá letadla dvěma různým klientům: jedno soukromé letadlo z Dubaje do Ósaky a z Ósaky do Istanbulu, a další soukromé letadlo z Istanbulu do Bejrútu. Oba pronájmy spolu zdánlivě nesouvisely. Jméno pana Ghosna se neobjevilo v oficiální dokumentaci žádného z těchto letů. Společnost MNG Jet letadla provozovala, jejich vlastníkem není,“ píše se ve sdělení, které MNG Jet umístila na svůj web.

Zdroje blízké Ghosnovi také ve čtvrtek podle Reuters uvedly, že celý útěk byl dobře naplánovaný, ale že sám exšéf automobilky Nissan nechce poskytovat podrobnosti – aby neohrozil ty, kteří mu pomohli. Plán úniku z domácího vězení údajně vznikal tři měsíce a figurovala v něm soukromá bezpečnostní firma. „Byla to velmi profesionální operace od začátku do konce,“ citovala Reuters jednoho z informátorů.

Informaci, se kterou přišla před tím některá libanonská média, že Ghosn unikl zabalený v dřevěné bedně na hudební nástroje po koncertu zorganizovaném v jeho domě, jeho manželka prohlásila za fikci, napsal ve čtvrtek Reuters.