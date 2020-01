Koruna na konci roku vůči euru zpevnila, byla nejsilnější od dubna 2018

Česká měna pak znatelně zpevnila k turecké liře. Zajímavé byly podle Tupého i pohyby vůči egyptské liře, případně ukrajinské hřivně. „Proti ní ztratila koruna téměř 21 procent, což není úplně dobrá zpráva. Protože výrazně posilující hřivna, rubl, omezuje zaměstnavatele, hlavně Ukrajince, a ti tak dostávají v přepočtu menší částku než před rokem,“ vysvětluje.

Na kurz tuzemské měny bude mít letos podle České národní banky vliv zpomalující ekonomika a celková nálada na světových trzích. Svou roli sehraje i situace v Německu. „Zprávy přicházející z Německa nejsou úplně příznivé. Můžeme to vidět na indexu nákupních manažerů,“ říká Tupý. Ten se sice proti odhadům mírně zvýšil, nicméně nachází se stále pod hladinou 50. „Takže hrozba recese trvá a to se přelévá do ekonomiky Česka,“ dodává.