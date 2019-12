Čínu a Rusko spojila Síla Sibiře. „Bezprecedentní projekt,“ pochvaluje si Putin

Ruský plynárenský gigant Gazprom již v roce 2014 podepsal obří dohodu o dodávkách plynu do Číny plynovodem Síla Sibiře po dobu 30 let v hodnotě zhruba 400 miliard dolarů.

O ceně plynu nově dodávaného do Číny se ruské zdroje oficiálně nezmiňují. Podle viceprezidenta firmy PetroChina Ling Siaa je cena mírně nižší než v případě dovozů z Turkmenistánu. Počítá se navíc s tím, že s rostoucími odběrovými objemy se může dál snižovat. Do roku 2025 by se měly potřeby Číny podle analytiků zvýšit o polovinu a sibiřský plyn by měl pokrývat desetinu celkové čínské spotřeby.

„Rozvoj čínsko-ruských vztahů je a vždy bude prioritou zahraniční politiky obou našich zemí,“ řekl při zahájení provozu Si Ťin-pching. „Jde o historický projekt, který je příkladem hluboké integrace a vzájemně výhodné spolupráce,“ dodal.