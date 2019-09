Stále věří na zázračnou výhru. Češi už třicet let kupují stírací losy, nejslavnější byla Tutovka

Nejstaršími stíracími losy byla Spartakiádní hra z roku 1989 (navazovala na dřívější Československou státní loterii). Stály se na ně fronty. Náklad 10 milionů kusů zmizel pod rukama prodavaček za čtyři měsíce. Lákala výhra – půl milionu korun. Za to se dalo pořídit sedm osobních aut.

Losy se od té doby změnily. Jsou barevnější, blýskají se, některé dokonce voní. Princip je ale pořád stejný. Každý, kdo se do hry pustí, doufá, že právě on setře výherní políčka.

„Máme různé druhy. Pokud je to například los, který slouží jako dárek, tak tam je důležité, aby bylo co nejvíc malých výher,“ uvedl marketingový ředitel Sazky Aleš Veselý. Taková výhra pak ale v mnoha případech nepokryje ani pořizovací cenu losu. Jiné edice se naopak soustředí na co nejvyšší výhru pro několik šťastných. Pravděpodobnost takové výhry je sice statisticky malá, hra ale není bez šance.

Svoje štěstí touto cestou vyzkouší alespoň jednou ročně každý druhý Čech. Tržby z prodeje tak rostou i dvojciferným tempem. „Meziročně jsme vzrostli o 40 procent. Trošku to kopíruje ekonomický vývoj,“ řekl mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

Vůbec nejúspěšnějším losem u nás byla Tutovka. Za pět let se prodalo 230 milionů kusů a sázející si rozdělili výhry za víc než miliardu.