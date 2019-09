Středula doporučuje odborářům vyjednávat o růstu mezd o šest až sedm procent

„Naše požadavky nejsou ultimativní, je to přání. Chceme, aby se investovalo a byl zisk, ale chceme také, aby z něj něco měli i zaměstnanci a jejich rodiny. Někteří řeknou, že se vlamujeme do otevřených dveří, ale není to pravda,“ uvedl Středula.

Podle něj se české ekonomice daří dobře a recesí se „straší jen proto, aby se nemuselo přidávat“. Odbory dál budou usilovat o zkrácení pracovní doby o půl hodiny denně bez snížení výdělku a pětitýdenní dovolenou pro všechny pracovníky.

Předák zopakoval také požadavek na růst minimální mzdy. Podle ČMKOS by se měla zvednout o 1650 korun na 15 tisíc korun. Zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla, že navrhne navýšení o 1350 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už dřív uvedla, že by růst minimálního výdělku měl držet krok s růstem ostatních mezd.