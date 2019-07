Firmy v Česku přestávají investovat. Připravují se na zpomalování ekonomiky

České podniky se tak letos chystají investovat hlavně do efektivnější výroby, například do technologií – zejména kvůli situaci na trhu práce. Mzdy navíc rostou rychleji než produktivita a i kvůli tomu mají firmy nejnižší ziskovost od roku 2005.

„Nedostatek pracovníků je jednou z největších brzd růstu firem vůbec a je pochopitelné, že pokud nebudou lidé, tak firmy se ani nebudou hnát do investic. Takže je tam celá řada faktorů a v tuto chvíli se domnívám, že konec roku by neměl být nijak ohrožen ve smyslu míry investic. A příští rok, tam přesnější data budeme mít během několika měsíců, ale zatím se nedomnívám, že je důvod pro jakoukoliv paniku,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (nestr. za ANO).

Například ve firmě Liko-S v posledních letech nejvíc investovali do vývoje zelených ekologických fasád i střech. Nakupovali ale i nové stroje anebo rozšiřovali výrobní prostory. „Hala je vlastně jedna z největších investic firmy za posledních deset let, je to nový prostor, který je netypický tím, že má zelené střechy a zelené fasády,“ vysvětluje finanční ředitel firmy Martin Zlatníček.

Teď se v této firmě ze Slavkova u Brna soustředí hlavně na vyšší digitalizaci výroby. Vznikají tu interiérové příčky, montované haly na klíč nebo stropní podhledy. „V letošním roce jsou investice už v menším rozsahu. Soustředíme se teď na procesy, takže chceme investovat prostředky do nového informačního systému, investovat budeme konkrétně do softwaru a do výrobní linky,“ dodal Zlatníček.