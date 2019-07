Deutsche Bank se pokusí prošetřit k prosperitě. Trhy jsou rozpačité, akcie se propadly

Trhy přijaly restrukturalizační plán rozporuplně. V pondělí krátce po otevření burzy vzrostly akcie Deutsche Bank (DB) o 5,5 procenta. Investory totiž plán nejprve potěšil.

„Finanční instituce by zrušením této divize mohla získat prostředky na restrukturalizaci bez nutnosti navyšovat kapitál,“ říká analytik Cyrrus Tomáš Pfeiler. Právě scénář, že by si Deutsche Bank šla na burzu pro další finance, představuje totiž podle něho pro investory noční můru. „Navýšení kapitálu by bylo spojené s naředěním podílů stávajících akcionářů, což by se projevilo dalším propadem cen akcií,“ vysvětluje.

Nicméně po krátkodobé, ani ne hodinové euforii, přišlo rychlé vystřízlivění. Včerejší den tak nakonec uzavřely akcie DB na burze ve Frankfurtu nad Mohanem ve ztrátě 6,4 procenta. A v úterý pokles pokračuje.

„Investoři si začali uvědomovat, že zrealizovat restrukturalizační plán nebude jednoduché. Půjde o běh na dlouhou trať s velmi nejistým výsledkem. Proto se akcie německého peněžního ústavu dostaly pod prodejní tlak. Od včerejšího otevření do dnešního poledne odepsaly dalších jedenáct procent,“ konstatuje Pfeiler.