Ničení neprodané elektroniky nebo luxusního zboží? Francie hodlá zakázat plýtvání

Ve Francii bude do dvou až čtyř let zakázáno ničení nového neprodaného zboží, jako je oblečení, hygienické potřeby, kosmetika a elektronika. Oznámil to premiér Édouard Philippe. Francie bude podle něj první zemí na světě, která tomuto ukázkovému příkladu plýtvání učiní přítrž. Opatření doplňuje kroky, které už Francie podnikla proti vyhazování potravin, napsala agentura AFP.