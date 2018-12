I v Česku se plýtvá jídlem. Ale zároveň přibývá způsobů, jak ho lépe využít

Některé restaurace zavádějí slevy, které nasazují před ukončením otevírací doby. Pokud mají vlastníci provozoven přesto přebytky, rádi by jídlo darovali. Většinou ale nevědí jak. Navíc je svazuje hygienická vyhláška. Začínají se však objevovat organizace, které se nespotřebované jídlo snaží rozdat mezi samoživitele nebo bezdomovce.

Redaktorka ČT sledovala dění v Bistru Monk v centru Prahy. Ještě v poledne nic nenasvědčovalo tomu, že by jídlo zbylo. Provozovna byla plná, kuchaři se nezastavili. Jiný obrázek ovšem nabídla jedenáctá hodina večerní.

Podle manažerky podniku sehrálo roli sychravé počasí. Do tří hodin odpoledne tam měli plno, pak už ale chodilo méně lidí. „Zbyl nám quiche, skořicové šneky a croissanty. Buď si to vezmu domů, nebo tím podělím personál,“ uvedla manažerka Maja Vavřačová. Zbylé jídlo by ráda darovala, jenže neví komu. Navíc by musela najmout někoho, kdo by ho odvezl. „Nemyslím si, že je to v našich silách jak časově, tak finančně,“ dodala.