Laboratoře hledají nová paliva pro auta. Nástup elektromobilů brzdí málo dobíječek

Testovací jednotka v rafinerii v rakouském Schwechatu, kde mění použité plasty na ropu, funguje už šest let. „Potřebujeme sto kilogramů plastů na to, abychom vyrobili sto litrů syntetické ropy, a to za jednu hodinu,“ vysvětluje ředitel marketingu OMV Michal Janda.

Složky ze syntetické ropy už teď některé firmy přimíchávají do svých paliv. V biosložkách ale dosud dominuje řepka a používá se třeba i palmový olej. Velkou naději vkládají vědci i do opětovného použití potravinářských olejů, především z velkokapacitních fritéz.

Kromě zmíněného dřeva se ale také zkouší třeba výroba paliv z plastů. Ta by mohla v budoucnu alespoň částečně pomoci vyřešit celosvětový problém s plastovým odpadem.

Používají ji tak i na výrobu pohonných hmot. Paliva s přimíchanou složkou z plastů mohou už teď řidiči natankovat u některých českých čerpacích stanic.

Kubík jako 40 litrů nafty

V Česku se jen před několika dny začalo testovat auto, které pohání palivo z dřevní štěpky. „Jeden kubík dřevní štěpky odpovídá zhruba 40 litrům dieselového paliva,“ popisuje ředitel vývoje a inovací firmy UNICRE Jiří Hájek. Řidiči by toto palivo mohli začít tankovat zhruba okolo roku 2027.

Z lesů do nádrží by ale neměla jít jen štěpka, palivo se začíná laboratorně vyrábět i z jehličí. Při teplotě 75 stupňů se 560 gramů vosku z jehličí rozpustí během půlhodiny. „Následně se přelije do destilační baňky a oddělí se na několik složek,“ říká výzkumný a vývojový pracovník společnosti UNICRE Jan Jenčík.

Stejně jako dřevo, tak i jehličí by se mohlo dostat na čerpací stanice zhruba za osm let. Cena by měla být přibližně stejná jako u klasického benzínu a nafty.

Málo dobíječek

Síť dobíjecích stanic je v Česku stále nedostatečná, zatím jich je přes pět set, a to je podle majitelů elektromobilů málo.

„Musí se budovat pomalá dobíjecí infrastruktura, která je dostupná pro všechny, tam kde auta parkují, a musí se budovat rychlá, superrychlá dobíjecí infrastruktura, která bude fungovat na cestách,“ říká místopředseda Asociace pro elektromobilitu ČR Lukáš Hataš.

Pomoci mají dotace. Na výstavbu běžných dobíjecích stanic je třeba z Operačního programu doprava vyčleněno 146 milionů korun. Cílem je, aby do konce roku 2023 bylo v tuzemsku zhruba 1300 stanic.