Mistrovství světa v hokeji skončilo letos remízou. Alespoň mezi sázkaři a sázkovými kancelářemi

„Toto mistrovství bylo specifické tím, že z počátku velmi přálo sázkařům. Až tolik, že prvních pět dnů jsme byli ve velké ztrátě, ale zase závěr šampionátu nám strašně pomohl. Prohry favoritů nám to vrátily do mírného plusu,“ řekl. Dodal, že to u velkých akcí nebývá zvykem. „Běžně o velkých šampionátech býváme více v plusu.“

Potvrdil také informace sázkových kanceláří, že jejich souboj se sázkaři skončil na letošním hokejovém šampionátu vyrovnaně. Tedy to, co sázející vsadili, bookmakeři zase vyplatili.

Sportovní zápasy jsou sice hlavní oblastí pro Tipsport, ale firma vypisuje i sázky na politiku, protože se snaží získat jinou klientelu. „Často dokážeme předpovědět výsledky voleb přesněji než (předvolební) průzkumy,“ dodal Boško.

Jednak je to podle něho tím, že průzkumy se mohou dělat jen do určité doby před volbami, jednak tím, že do sázek lidé dávají vlastní peníze. To může být věrohodnější než jejich odpovědi v anketách.