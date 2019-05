Šance pokračovat v proevropském směřování. Tak vidí výsledek eurovoleb finanční trhy

Dolar v pondělí k euru mírně sílí. Před polednem zpevnil ke hladině 1,119 dolaru za euro. 50denní průměr přitom činí 1,123 dolaru za euro. „Reakce kurzu není nijak dramatická. Myslím, že není třeba, aby kurz reagoval výrazněji. To hlavní zůstává pro euro zachováno. Kurz bude více reflektovat vztahy mezi Čínou a USA než volby v Evropě,“ dodal hlavní ekonom Next Finance.

Investoři v zásadě neočekávají podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka radikální změny ve směřování EU a na výsledky voleb reagují klidně a bez větších emocí. Z výsledků evropských voleb je podle něj ale patrné posílení ekologické politiky. „To by do budoucna mohlo vést k růstu cen energií a k zavádění nových regulací v průmyslu,“ poznamenal.

A nijak výrazně nereaguje ani česká koruna. Pro českou ekonomiku se tak výsledkem voleb nic nemění. Aktuální kurz činí 25,83 koruny za euro, zatímco padesátidenní průměr činí 25,70 koruny za euro. „Koruna v posledních týdnech trochu oslabovala ve strachu, že výsledek voleb Evropu změní. Nyní se to tak ale nezdá, což dává koruně prostor k návratu ke svému průměru. Průměr ale není daleko, takže velkého posunu kurzu se nedočkáme,“ vysvětlil Pikora.

Zvýšení rizika tvrdého brexitu

A i analytik Czech Fund Lukáš Kovanda míní, že se nenaplnil scénář zlomového triumfu antisystémových stran. Ten by byl z hlediska trhů zvláště nepříznivý, neboť jejich výraznější posílení by zvýšilo pravděpodobnost drolení EU či eurozóny. „Drolení Unie by vedlo k závažné nejistotě ohledně budoucího politického a ekonomického uspořádání převážné části Evropy, která by ochromila investice podniků, a snížila tak konkurenceschopnost evropských zemí v globálním pohledu,“ upozornil.

Velkým zklamáním, které se ovšem čekalo, byl podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Brožky úspěch Strany pro brexit populisty Nigela Farage. „Výsledek voleb zvyšuje riziko tvrdého brexitu, což je z pohledu ekonomiky a finančního trhu negativní. Britská libra po výsledku voleb oslabila jen mírně, což opět dokládá, že výsledek nepřinesl velké překvapení,“ dodal.

Souhlasí ale s Kovandou v tom, že žádný významný dopad výsledek voleb nepřinesl pro českou korunu ani pro tuzemský finanční trh. „Kontinuita v evropské politice je obecně pro tuzemskou měnu pozitivní, ale k významnějšímu impulsu nedošlo. Nutno říci, že českou korunou naštěstí hýbe politika opravdu jen výjimečně,“ dodal Brožka.