Proti vysokým cenám. Mobilní volání do zemí EU je nově za polovinu

Začíná platit nařízení Evropské komise, které stanovuje maximální ceny mobilního volání a SMS do zemí EU. České mobilní operátory to přinutilo snížit ceny zhruba o polovinu na 5,80 až 5,89 koruny za minutu, někteří virtuální operátoři šli s cenou ještě níže. Nařízení stanovuje maximální ceny volání do zemí EU na 19 centů (4,90 Kč) bez jedenadvacetiprocentní DPH a šest centů (1,55 Kč) za SMS.