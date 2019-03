Bohatší živnostníci mají platit vyšší odvody, plánuje ministerstvo financí v daňové reformě

Šéf Asociace malých a středních podniků a živnostníků Karel Havlíček by ještě uvítal diskusi o skupině nad milion. „Je třeba to dát na misky vah. Tam je, myslím, diskuse otevřená“.

Ministryně Schillerová vysvětluje tento zamýšlený krok srovnáním: „Samozřejmě by tam došlo k navýšení zdravotního pojištění. Ale zase na druhé straně, proč by měl vysokopříjmový živnostník polovinu vyměřovacího základu, co má zaměstnanec.“

„Propočítával jsem si to s účetní. Konkrétně se mě to dotkne tak, že se mi zvýší náklady o 1 600 měsíčně.“

Naopak drobní podnikatelé, kteří mají roční tržby do milionu korun, se budou moci zvýšeným odvodům vyhnout. Ministerstvo financí pro ně chystá možnost zaplatit paušální daň: 5500 korun měsíčně.

Budou moci využít takzvaný paušál, to znamená zaplatí jednou částkou sociální, zdravotní a daň, uvádí Schillerová.

To by uvítal například pražský topenář Emil Slabý. „Řemeslník by měl čistou hlavu. Věděl by, že prostě musí zaplatit 5 tisíc nebo vím já kolik peněz. Nemusel by nad tím strávit noci a dostávat doma vynadáno: Co zase děláš,“ dodává se smíchem.

Část opozice se hodlá bohatých živnostníků zastat

Plán na vyšší zdravotní odvody pro bohatší živnostníky kritizuje část opozice. „Nevidíme důvod navyšovat živnostníkům daně ve chvíli, kdy se na ně valí spousta byrokratických opatření, třeba 3. a 4. vlna EET,“ uvedl místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

ODS se chystá těchto živnostníků zastat. „Ještě jim přidávat odvodou zátěž, je pro nás naprosto nepřijatelné,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček.

Česká vláda by mohla projednat daňovou reformu letos na podzim. Poslanci by ji měli tady ve sněmovně začít schvalovat na začátku příštího roku.