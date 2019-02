Bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky

Na snížení růstu se podle asociace budou rovnoměrně podílet soukromá a vládní spotřeba nebo investice. Zároveň však nadále platí, že v Česku budou ještě letos přetrvávat jevy, jako je nízká nezaměstnanost a s ní spojený výrazný růst mezd.

„Prezentovat přesný odhad růstu HDP v době, kdy se zdánlivě láme řada trendů, je samozřejmě rizikem. V diskusích na půdě ČBA ale panovala jednoznačná shoda, že se dnešní situace nijak nepodobá předkrizovému roku 2008,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

Vývoj inflace by letos i příští rok neměl být podle odhadů asociace problém. Měla by se totiž pohybovat kolem dvou procent. Za stabilní inflací bude posilující koruna nebo očekávaná stabilita cen ropy. Koruna by přitom měla podle odhadů asociace posílit letos na průměrných 25,39 koruny za euro z loňských 25,64 koruny za euro. V roce 2020 by měla posílit pod hranici 25 korun za euro.