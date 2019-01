Listopadový pokles výroby v eurozóně byl nejhorší za tři roky

Řada ekonomů nyní předpokládá, že ekonomika eurozóny vykáže za čtvrté čtvrtletí slabý růst. Ve třetím kvartálu hospodářský růst v eurozóně zpomalil na 0,2 procenta z 0,4 procenta ve druhém čtvrtletí. Eurostat by měl první rychlý odhad vývoje hrubého domácího produktu (HDP) eurozóny za čtvrtý kvartál zveřejnit 31. ledna.

video Analytik Kvarda: Je ještě brzo říkat, že ekonomika míří do stagnace; slabost je ale zřetelná

Nejvíce poklesla německá ekonomika

Nejhlubší pokles zaznamenalo Německo (-5,1 % meziročně), následované Španělskem (-2,9 %), Itálií (-2,6 %) a nakonec Francií (-1,6 %). „Proto se také nejvýrazněji zhoršují naše odhady pro německou ekonomiku. Naše předpověď pro Německo po mizerném listopadovém průmyslu ukazuje na 40% pravděpodobnost mezikvartálního poklesu největší evropské ekonomiky v závěru roku 2018. To by byl druhý pokles v řadě, technicky znamenající vstup do recese,“ konstatuje hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.