Bankrotů firem i lidí bylo loni nejméně za poslední roky

Osobní bankrot loni vyhlásilo 13 103 lidí, o 476 osob méně než v předešlém roce. Letos osobních bankrotů podle Kameníčkové nejspíš přibude. Poslanci se v říjnu shodli na novele insolvenčního zákona. Podle ní by soud mohl povolit osobní bankrot i lidem, kteří nemohou prokázat, že do pěti let splatí aspoň 30 procent svých dluhů. Senátoři ale před Vánoci vrátili novelu do sněmovny. Norma je podle nich příliš přísná a neumožnila by oddlužení těch nejchudších.