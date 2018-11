Česko chce dál stavět jaderné bloky, řekl Babiš americkému ministrovi energetiky

Babiš i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v minulých týdnech uvedli, že česká vláda může rozhodnutí o případné stavbě nového tuzemského jaderného zdroje odložit. Možností je podle nich prodloužení životnosti dukovanské jaderné elektrárny. Premiér na konci října uvedl, že její současná životnost by se mohla prodloužit o deset let. Náklady by podle něj byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by stál zhruba 200 miliard korun.

Kromě Babiše se Perry setkal také s prezidentem Milošem Zemanem. „Pan prezident potvrdil zájem ČR na prohlubování transatlantických vztahů v energetice,“ uvedl šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák.

Příjemné setkání s @SecretaryPerry. Pan prezident potvrdil zájem ČR na prohlubování transatlantických vztahů v energetice. V zájmu ČR je i max. diverzifikace zdrojů energ. surovin. Westinghouse považujeme za důležitého uchazeče o spolupráci na rozvoji české jaderné energetiky. https://t.co/WYOaWvBtZf — Rudolf Jindrák (@rudolf_jindrak) November 14, 2018

Vedle Česka má Perry v programu cesty po Evropě také Polsko, Maďarsko a Ukrajinu. Americká administrativa se těmto zemím snaží nabídnout americké uhlí a alternativu k ruskému zemnímu plynu.

Perry nedávno uvedl, že Spojené státy by stále mohly uvalit sankce na společnosti, které se podílejí na stavbě plynovodu Nord Stream 2. Odpor proti tomuto plynovodu vyjádřil i v Praze na tiskové konferenci.

Projekt má zdvojnásobit množství ruského zemního plynu dopravovaného přímo do Německa po dně Baltského moře, takže se vyhne území Ukrajiny. USA proti plynovodu ostře vystupují.