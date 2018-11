I když v Číně dokáží ledacos napodobit, mají zájem o výrobky, které mají jméno a historii, říká Nováková

přehrát video Nováková hostem Interview ČT24

Podíl českého vývozu směřujícího do Číny se na veškerém tuzemském exportu dlouhodobě drží na jednom procentu. Letos se pak tato obchodní výměna vyvíjí v neprospěch České republiky. Export tuzemských firem do Číny od ledna do září klesl o 1,7 procenta, zatímco dovoz zboží opačným směrem stoupl o 13 procent.

Podle Novákové je otázka, kdy a jak může Česko nevyrovnaný obchodní vztah změnit. „Co je asi podstatné, měli bychom vyvážet hotové výrobky, výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Nikoli suroviny, ale i těch moc nevyvážíme, protože jich ani tolik nemáme. Takže vyvážet výrobky s přidanou hodnotou a ne polotovary,“ uvedla.

Čína ukazuje zájem o dovoz z jiných zemí Ovšem netýká se to jenom vývozu do Číny, vidí to jako obecně problém českého exportu. „Potřebujeme mít naši produkci finalizovanou, potřebujeme tady výrobky dokončovat,“ upozorňuje Nováková. V Šanghaji se nicméně čeští podnikatelé účastnili prvního importního veletrhu, který ministryně označuje za dobrý signál pro to, aby se vzájemná obchodní bilance zlepšila. „Všude jsou takové veletrhy motivovány exportem dané země. Tady bylo motivací Číny ukázat světu, že má zájem o spolupráci i v oblasti dovozu koncových výrobků,“ zmínila. Čína podle ní v řadě ohledů představuje specifický trh. Jednak patří mezi ty, kde je důležitá politická podpora pro exportéry. „Je celá řada zemí, kde to funguje tak, že musí přijet politik, aby byl obchod důvěryhodný. Celá Česká republika je menší než některé průměrné čínské město,“ podotkla ministryně. České firmy také musí být schopny vyrábět v objemu, které požaduje čínský trh.

Věcí, která v Číně funguje, je značka a historie a podle Novákové má Česká republika některé produkty, které jsou tímhle velmi zajímavé. „Třeba sklo. Přestože i v Číně vyrábějí obrovské množství skla a exportují ho, tak český křišťál má jméno a tamní zákazník, který začíná být ‚rozmazlený', chce nejrenomovanější světové značky,“ přiblížila. „Také jsme třeba prezentovali piana Petrof, kde je kombinace dlouholeté tradice ve výrobě a vysoké technické zručnosti našich lidí. Jednu třetinu své produkce vyváží Petrof do Číny. To jsou produkty, o které mají v Číně zájem, přestože si mnoho dokáží vyrobit sami, že dokáží ledacos napodobit. Jde o to, že se značkou zároveň vyvážíte záruku kvality,“ řekla Nováková.

