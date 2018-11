Právo na klid, nebo diskriminace? Některé restaurace zakazují vstup dětem, inspekce je však nekompromisní

Navíc ani tak by u České obchodní inspekce nepochodil. Ta každoročně několik pokut za diskriminaci uděluje. Letos zatím jednu, a to ve výši pět tisíc korun pro Hotel Premier Janov nad Nisou, upřesnil mluvčí inspekce Jiří Fröhlich. Hotel měl totiž na recepci uvedenou následující informaci: „Jde nám především o váš klid a odpočinek a i z tohoto důvodu ubytováváme v hotelu děti starší 10 let.“ Klidné prostředí pro relaxaci bylo podle ČOI zaměstnankyní hotelu zmiňováno jako důvod pro vyloučení dětí z ubytování.

V už zmíněné pražské restauraci zákaz vstupu dětem platí víc než rok. A majitel potvrdil, že je smířený s tím, že si ho bude muset zřejmě obhájit u soudu. „Zákaz zůstane. Nejsme žádné zařízení vybavené pro děti, ani sortimentem, ani tu nemáme dětský koutek,“ dodává. Mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich dodal, že šetření ještě není u konce. „Podněty byly vyhodnoceny jako důvodné a ČOI nyní vede správní řízení pro zjištění porušení paragrafu 6, tedy diskriminace,“ říká.

A dodává, že pokud se provozovatel odvolává na zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, pak je to podle něho holý nesmysl. „Tento zákon zakazuje prodávat či podávat alkoholické nápoje či tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Zákon nikde neuvádí, že taková osoba nemůže být obsloužena v restauraci nebo hotelu, který zároveň nabízí alkoholické nápoje či tabákové výrobky. Podnikatel, který se ohání tímto argumentem, uvádí zcela nesmyslné tvrzení a vymlouvá se,“ dodává.

Opatření, která mají vést k dodržování zákona, nesmí být podle něho diskriminačního charakteru, kdy by s těmito osobami bylo jednáno odlišně při poskytování ostatních služeb, tedy například při prodeji nealkoholických nápojů nebo pokrmů, případně ubytovacích služeb.

V případě, že inspekce diskriminační jednání prokáže, hrozí majiteli restaurace sankce až do výše tří milionů korun.



A co na to samotní hosté restaurace? Názory se různí. „Co mají děti co dělat v hospodě? Ať se učí nebo sportují,“ konstatuje muž nad pivem. „Nemyslím si, že kdyby přišli na oběd, že by mně to vadilo, ale podle mě dítě nepatří do hospody, ale patří na hřiště,“ dodává žena.

„Na druhou stranu, co mají rodiče dělat, když chtějí děti vzít na jídlo. Ale zase chápu ty lidi, když děti křičí a hosté si to nemůžou užít,“ říká další. „Já jsem pro to, aby ty děti měly možnost trávit čas se svými rodiči, když to je restaurace, není to bar, není to podnik, který vykazuje nějaké známky nevhodnosti, tak proč ne,“ táže se jiná.

Řada maminek je pro možnost volby

Na druhou stranu, mnohdy i samotné maminky malých dětí přiznávají, že si rády taky od svých ratolestí odpočinou a nemusí při tom zrovna poslouchat dovádění jiných. Jednou z nich je Kateřina Davidová z Postřižína.

„Myslím, že myšlenka hotelu nebo restaurace bez dětí je fajn. Pokud je ta možnost, že jsou místa, kde vezmu děti, a zase místa, kam nesmí děti, tak to jako diskriminaci rozhodně neberu,“ vysvětluje. A není zdaleka jediná. Stejný názor sdílelo i několik dalších maminek v jedné z pražských rodinných restaurací, kde jsou naopak děti vítané. Mají tady třeba i hernu, kde se jim o potomky postarají, zatímco rodiče mohou v klidu pracovat nebo si dát kávu.

„Tato kavárna vznikla přesně proto, aby rodiče, kteří mají malé děti, se nemuseli cítit trapně, nebo že obtěžují personál a hosty v normálních restauračních zařízeních,“ konstatuje majitelka rodinné restaurace v pražském Karlíně Ivana Karhanová. Denně tady vaří teplá jídla, která jsou vhodná pro děti, a i venku mají děti svůj herní koutek i s králíky.