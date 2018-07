Cesta bez podrobné mapy. Česko stále nemá zpřesňující zákon kvůli GDPR

„Druhé čtení teoreticky mohlo proběhnout, ale z časových důvodů v Poslanecké sněmovně se nestihlo. Takže uvidíme, zda ho sněmovna zvládne v příštím týdnu svého jednání, to znamená od desátého. Pokud ne, tak by to znamenalo prodloužení celého procesu až do podzimu,“ uvedl ministr vnitra a místopředseda dolní komory Jan Hamáček (ČSSD).

Adaptační zákon může snížit výši pokut a stanovit výjimky, na které se nařízení nebude vztahovat. Dokud ho ale parlament nepřijme, platí předpisy v původní podobě. Už nyní však přípravy na GDPR zabraly firmám hodně času, zvláště těm, které pracují s velkým množstvím osobních dat.

„Pro nás dělá asi šedesát pracovníků, každý z nich musel projít školením, takže nás to stálo víc jak sto hodin práce,“ konstatuje obchodní ředitel společnosti FG Forrest Jan Severa. Firma se věnuje analýzám webů, návrhům stránek nebo vytváření e-shopů, a na zavedení GDPR se tak chystala víc než rok.

Za celková opatření zaplatila firma přes milion korun a náklady zřejmě ještě nejsou u konce. „Může přijít právě s adaptačním zákonem nové vysvětlení nebo požadavek, které nás donutí zásadně změnit naše systémy,“ poukazuje Severa.