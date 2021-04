Madoff: Banky o podvodech musely vědět

New York - Některé velké americké banky se prý tiše podílely na podvodu století. V rozhovoru pro New York Times to řekl odsouzený finančník z Wall Streetu Bernard Madoff. Na konkrétní finanční dům ale neukázal. Právní zástupce jeho bývalých klientů Irving Picard podal už koncem loňského roku žalobu na JPMorgan a HSBC. V prvním rozhovoru od svého zatčení Madoff znovu přiznal svou vinu a nad svým počínáním vyjádřil lítost.