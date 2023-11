Jurečka: Oceňujeme rodičovství, protože bez dětí nebude důchodový systém trvale fungovat

„My do budoucna garantujeme, že v příštích 20 letech (důchody) neklesnou pod 40 procent (hodnoty průměrné mzdy). A pro moji generaci a mladší by se to mělo pohybovat mezi 39 až 40 procenty,“ nastínil Jurečka. Takovou výši penze považuje za důstojnou. Aktuální důchodovou reformu považuje za férovou i proto, že „dává obrovský důraz na ocenění rodičů, kteří vychovávají děti“.

Takoví lidé podle Jurečky ztrácejí část své kariéry. „Oceňujeme i lidi, kteří pečují o osoby blízké. Jsou tam důležité prvky, které oceňují rodinu, rodičovství – protože bez dětí, bez budoucí generace nebude průběžný systém schopný trvale fungovat,“ upozornil. Reforma podle něj „malinko“ vychyluje poměr mezi solidární a zásluhovou složkou penzí ve prospěch solidarity.

Ministr dal i konkrétní příklad toho, jak bude navržená penzijní reforma vypadat v praxi. „Ročník narození 1972 půjde podle údajů, které jsou už dnes dané, do důchodu v 65 letech a sedmi měsících u mužů a v 65 letech a dvou měsících u žen, které mají pět a více dětí,“ popsal. Jurečka připomněl, že ač se počítá s tím, že se hranice věku pro odchod do důchodu bude řídit věkem dožití, neznamená to, že budou lidé do penze každý rok odcházet později.

Zastavit ano, snížit ne

Je podle něj možné, že v některých letech se zkrátka s hranicí důchodového věku hýbat nebude. „Kdybychom to například aplikovali na rok 2021, kdy byl covid a promítla se vysoká míra úmrtnosti a snížila doba dožití, tak v ten okamžik bychom mezi jednotlivými ročníky (důchodový věk) nezvyšovali,“ sdělil Jurečka. Zároveň ale upozornil, že věk odchodu do penze se nemůže snížit, pouze zůstat na hodnotě předchozího kalendářního roku.

Na západ od Česka jsou ale dle Jurečky hranice nastavené „výrazně výše“. Konstatoval, že když byl minulý týden v Dánsku a jednal s tamější ministryní práce, které je šestačtyřicet, tak mu prý řekla, že do důchodu půjde v sedmdesáti. „K tomu my ani náhodou nesměřujeme,“ uklidňoval vzápětí. Na otázku moderátora ovšem Jurečka nedokázal říct, jaká je přesně úměra mezi dožitím a případným zvýšením hranice věku pro odchod do důchodu.

Reforma také počítá s tím, že bude stát lidem přiznávat nižší důchody. Jurečka popsal, že u nově vyměřených penzí mezi lety 2026 až 2035, které by se průměrně zvýšily o zhruba 12 tisíc korun, bude podle navržených změn tento růst o asi dva tisíce nižší. Na otázku moderátora, zda to není vůči budoucím penzistům nefér, Jurečka odvětil, že to nevnímá jako otázku férovosti.

„Když teď nic neuděláme a necháme systém běžet pět deset let, tak bude muset někdo přijít a zásadním způsobem třeba snížit valorizace. A pak to bude zásadně nefér. V tento okamžik děláme úpravy tak, aby byly citlivé a abychom zároveň garantovali budoucím důchodcům, tedy dětem a vnoučatům těch současných, že důchody budou důstojné a budou mít v poměru podobnou hodnotu jako doteď,“ reagoval Jurečka.

Připomněl, že reforma počítá i s tím, že lidem, kteří jsou s dětmi na rodičovské, nebo pečují o blízkého s vážným handicapem, se tato doba bude započítávat tak, jako by pobírali průměrnou mzdu v daném roce. Jurečka si od toho slibuje narovnání penzí mezi muži a ženami, kterých se tato péče často týká a aktuálně může výši přiznaného důchodu negativně ovlivnit. „Ženy nebudou trestány za to, že se starají o děti,“ konstatoval Jurečka.