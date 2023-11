Peníze lze nově poslat i přes telefonní číslo. Šestice bank zavedla nový způsob plateb

„Člověk si vybere, že chce platbu na kontakt, a potom může sám vyplnit číslo, nebo si číslo může vybrat ze svého telefonního seznamu. My mu poté řekneme, jestli dotyčný v registru je, nebo není. Pokud v registru je, tak mu umožníme platbu provést,“ uvedl ředitel divize produktů a inovací v Air Bank Jiří Suchý.

Transakce na telefonní číslo jsou přitom omezeny výškou částky, platit tímto způsobem je totiž možné od jedné koruny do pěti tisíc. Limit je takto nastaven nejen kvůli bezpečnosti, ale také proto, že taková míra částek je nejžádanější. Do budoucna by se však mohl upravit, a to stejně jako další parametry služby.