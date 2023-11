Po celém Česku se koná potravinová sbírka. Zapojily se čtyři tisíce dobrovolníků

„Je to svátek solidarity a lidé v České republice na darování potravin slyší a do potravinové sbírky darují,“ řekl Slavíček. „Na jaře jsme vybrali 495 tun a myslím, že to jarní kolo minimálně se naplní,“ dodal. Řekl, že dobrovolníci, kterých se letos zapojily zhruba čtyři tisíce, se od rána nezastavili, což je podle něj signál, že bude sbírka letos opět úspěšná.

Federace potravinových bank má ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) po republice také výdejny potravin pro potřebné v centrech měst. Jde o model, kdy dobrovolník z potravinové banky distribuuje čerstvé potraviny z prodejen tak, aby se nezkazily. Podle Slavíčka je aktuálně zhruba deset takových míst v každém kraji a stále se rozrůstají.