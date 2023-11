Úhradová vyhláška je chiméra, říká Kubek. Podle Pláteníka panuje jinak s lékaři veliká shoda

„Žádných sedm miliard neexistuje,“ opáčil ale Kubek. Úhradová vyhláška totiž stanoví úhrady pro každou jednotlivou nemocnici a každá nemocnice dostane jiné částky, míní. „Pokud nebude nějaký závazný právní předpis, který by nutil manažery v nemocnicích opravdu platy zvyšovat, tak se toho nikdy nedočkáme,“ řekl.

„Na dnešním (středečním – pozn. red.) jednání jsme představili různé modely odměňování na příští rok, smyslem kterých je, aby nejvíce dostali ti nejmladší doktoři, kteří mají zatím základní plat nižší, a proto jsou ekonomicky motivováni brát ty drakonické směny,“ dodal. Model počítá s tím, že základní plat pro nastupujícího lékaře by byl šedesát tisíc korun – přičemž by se toho dosáhlo v roce 2025.

Odborům se mimo jiné nelíbí, že ministerstvo zdravotnictví údajně neuvedlo konkrétní částku pro příští rok, která má jít na platy lékařům. „Pan ministr tu částku deklaroval v předchozích jednáních, je to skoro sedm miliard na úhradovou vyhlášku na odměňování lékařů navíc,“ prohlásil Pláteník.

„Dali jsme jednoznačný návrh: teď se novelizuje zákoník práce (…) a je možnost do paragrafu 109 zákoníku práce vložit formulaci, že stejné tarifní tabulky platí pro všechna lůžková zdravotnická zařízení bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem,“ prohlásil Kubek. Podle něj by se jednalo o jasnou záruku.

Pláteník oponoval, že ministerstvo chtělo zaručit, že se minimální plat zvedne v roce 2025 na šedesát tisíc. „Několikrát jsme se dostali k tomu, že ta důvěra ze strany lékařů je malá,“ prohlásil. Od ledna 2024 by lékaři měli podle stávajícího návrhu dostat polovinu navrhovaného nárůstu.

Dostupnost zdravotní péče

Kubek míní, že se ministerstvo zdravotnictví dostává do časové tísně. Od prosince totiž protestující lékaři vypovídají přesčasovou práci, což může pak komplikovat lidem přístup ke zdravotní péči. Například hrozí odkládání některých operací.

Předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš, který byl dalším hostem pořadu, uvedl, že se situace stále mění a vyvíjí. „Nelze to tak úplně paušalizovat. Jak mám informace od kolegů a ředitelů, spíše v těch menších nemocnicích je menší procento lékařů, kteří by dávali výpovědi, a větší procento je v těch fakultních nemocnicích a ve velkých městech,“ řekl.

„Naše managementy mají za úkol připravovat scénáře na to, jak tu péči zajistit, aby se nikdo nemusel bát, že pokud bude vážně nemocný, že by se mu péče nedostala,“ ujistil Pláteník. Dodal ale, že u méně akutních plánovaných operací odložení hrozí. „Je to velmi závažné, proto pracujeme na tom, abychom k nějakému konsenzu došli,“ prohlásil.