České armádě chybí výkonnější dopravní letouny, ministerstvo jedná o embraerech

Konkrétně letouny CASA slouží ve Kbelích už 13 let, určené jsou pro kratší a střední vzdálenosti. Pojmou až 77 cestujících nebo 46 výsadkářů s plnou výzbrojí, kapacita může sloužit také pro 24 zraněných na nosítkách. Přepravní kapacita letounů je až devět tun, při takové zátěži se však stroji zkracuje dolet.

Pokud by se do ní naložily čtyři tuny materiálu, je CASA schopná doletět bez přistání do Tel Avivu. „Každopádně letí sedm hodin, takže potřebujeme letoun, který nám tyto schopnosti doplní,“ dodal Falta.

Stroje nové generace

Střední transportní letoun Embraer C-390 Millennium přepraví osoby, až 26 tun materiálu nebo techniky, zvládnout má také vzdušné výsadky. Podle propagačního videa dokáže přistávat i na letištích bez pevné dráhy, disponovat má také systémy vlastní ochrany.

Konkrétním krokem bylo podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) zahájení jednání s cílem dosáhnout co nejnižší ceny a zároveň co nejkratšího termínu dodání.