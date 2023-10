Řeháková končí ve funkci prezidentovy mluvčí, píše Deník N

Markéta Řeháková odchází z pozice mluvčí prezidenta Petra Pavla. Je to necelý měsíc poté, co skončila ve funkci ředitelky hradního tiskového odboru. S odkazem na pět zdrojů z Hradu to píše Deník N. Řeháková provázela Pavla celou předvolební kampaní, po zvolení si ji prezident vybral jako svou mluvčí a šéfku hradní komunikace. Na začátku září vedoucí kanceláře hlavy státu Jana Vohralíková oznámila, že Řeháková končí ve funkci ředitelky hradního tiskového odboru a zůstává prezidentovou mluvčí.