168 hodin: Rekordní sbírka otevřela cestu k léčbě chlapce s genetickou chorobou. Jiné jsou na tom hůř

Co vlastně zaujalo tolik dárců? Podle analytika sociálních sítí Daniela Šilhy byla sbírka rekordní i díky tomu, že dárce motivovala neuvěřitelně vysoká částka. „Je to výzva pro lidi, kteří se o to zajímají, kteří přispívají. I z komentářů ze začátku pod sbírkou vidíme, že lidé opravdu nevěřili, že je možné takovou částku vybrat,“ ozřejmil. Podle marketingové expertky Margarity Fries pomohlo i to, že byl „příběh hezký, srozumitelný a vyvolával kladnou emoci“.

Rodina malého Martina, která se ještě nedávno obávala, že o dítě brzy přijde – neboť bez léčby se děti s AADC dožívají pěti až sedmi let – konečně může řešit, kde zajistí synovi léčbu. „Řeší se léčba buďto ve Francii nebo v Itálii. Zatím o tom jednáme a přesný termín není, nicméně doufám, že se všechno dojedná do dvou týdnů,“ shrnul chlapcův otec Tomáš Zatloukal.

Podle primářky dětské neurologie v Motole Jany Haberlové by nejlepším možným výsledkem léčby mohlo být, že bude chlapec schopen sám stát, případně i s dopomocí chodit. „Ale není to nejpravděpodobnější varianta,“ připustila.

Podle Sedláčka je ale v takovém případě v silách vědců nanejvýš vyzkoušet již dostupné léky a zjistit, zda na Praderův-Williho syndrom některý nezabere. „To je první krok, který by mohl pomoci,“ uvedl.

Sbírku na malého Martina rodina Goldsteinových sledovala s empatií. Moc dobře ví, že pro své dítě udělají rodiče cokoli, a úspěch jim přála. Ale zároveň – stejně jako u jiných rodin s dětmi se vzácným genetickým onemocněním – se dostavila lítost.

„Je tam známka lítosti nebo i pocit nepochopení, že naše snahy jsou taky velké, děláme pro to hodně, ale podpora se nám nedostala. To neznamená, že nepodpoříme taky, my jsme podpořili i v tomto případě. Ale jsme lidi. Také bychom si to přáli,“ podotkla matka chlapce s Prader-Williho syndromem.

Ze sbírky na Martina s AADC se ale nakonec dostane i na některé další děti se vzácnými onemocněními. Vynesla o 50 milionů víc, než nakolik byla vypsána, a chlapcův otec slibuje přebytky rozdělit. „Pro nás je nejdůležitější, a to byl i cíl sbírky, aby se Marťa vyléčil, aby měl všechno, co potřebuje. Jakmile budeme vědět, kolik to bude stát – což zatím nevíme – tak se k tomu postavíme naprosto transparentně a budeme chtít pomoct co nejvíce dětem,“ ujistil.

Goldsteinovi doufají, že se třeba dostane i na jejich sbírku. Peníze na výzkum nemocí nejsou pro sociální sítě zdaleka tak atraktivní, pro jejich syna je to ale jediná šance.

Zůstávají tedy otázky: Jak pomoci co nejvíce dětem, když je léčba velmi drahá a nejistá? A jak se smířit s tím, že některé rodiny budou úspěšné a jiné ne? „Je to etická otázka. Obecně lze říct, že se všude ve světě rozevírají nůžky mezi tím, co umíme technicky, a mezi tím, co si můžeme dovolit finančně,“ poznamenal Marek Orko Vácha.