V léčbě rakoviny děložního čípku je klíčová prevence. Nové kroky mohou zachránit stovky žen

Po týdnu se prý cítí dobře. Zároveň přiznává, že příznaky řešila pozdě a nechodila na prohlídky. „Za to, že jsem ve stavu, v jakém jsem, si můžu sama, výmluvy neexistují. Jestli si někdo myslí, že výmluva obstojí, tak ve chvíli, když řešíte přežití, už ne,“ řekla. Díky podobným speciálním zákrokům se řadu žen podařilo vyléčit. Zároveň pomáhají nové cílené léky. „Poslední dva roky teprve přichází inovativní léčba, která ty šance mění a výrazně zlepšuje,“ řekl přednosta Kliniky gynekologie porodnictví a neonatologie 1. LF UK a VFN David Cibula.

Očkování ještě mladších dětí

Léčba jednoho vážného případu stojí až jeden a půl milionu korun. Přitom by pomohla prevence. I proto se příští rok rozšíří bezplatné očkování proti lidskému papilomaviru u dětí od 11 do 14 let. V současné době se mohou nechat očkovat proti papilomaviru třináctileté a čtrnáctileté dívky a chlapci. Vakcíny jsou jim hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ho využívá asi sedmdesát procent dívek a nad čtyřicet procent chlapců z ročníku.

„Máme k dispozici dostatek důkazů, které dokládají bezpečnost a mimořádnou účinnost očkování dětí, a současně tvorbu mimořádně vysokých hladin obranných protilátek, u kterých je předpoklad dlouhodobého přetrvávání,“ řekl onkogynekolog Jiří Sláma. Letošní data podle něj ukazují, že zájem po poklesu z let 2015 až 2019 opět narůstá.

„Očkování jednoznačně doporučujeme nejen mladým lidem, ale i osobám, které již sexuálně žijí. Je potřeba zdůraznit, že vakcinací chráníme i své sexuální partnery,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková. Starší lidé si ale vakcinaci musí sami zaplatit.