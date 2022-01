Nový test pomáhá odhalovat více případů nákazy virem HPV, který způsobuje rakovinu děložního hrdla

Před rokem si léčbou děložního čípku prošla Nikola Kapnisti a nedávno se jí narodilo dítě. Zásadní roli v léčbě sehrál genetický test, který dostala jako benefit v práci. „Kdybych tento test nedostala, tak bych nezjistila, že je se mnou něco v nepořádku. Bůhví, co by se stalo,“ uvedla.

Velkou výhodou také je, že pokud je genetický test negativní, žena má tři roky téměř jistotu, že neonemocní rakovinou děložního hrdla. Takové zjištění přinesla čtyřletá studie. „Selektuje nám to pacientky, kterým bychom měli věnovat větší pozornost, přítomnost viru neznamená onemocnění,“ upozornil gynekolog z G-Centra Olomouc Aleš Skřivánek.

Prevence je základ, říkají odborníci

Ročně onemocní až 900 žen, čtyři stovky z nich zemřou. V mnoha případech by přitom šlo takovému závěru nemoci předejít. „Už čtyřikrát častěji jsme diagnostikovali v prvním kole závažné přednádorové změny. Ta skupina žen se najednou stala skupinou, které jsou méně rizikové,“ uvedl lékař Gynekologicko-porodnické kliniky 1. Lékařské fakulty Karlovy univerzity a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Sláma.

Test hradí pojišťovny ženám ve věku 35 a 45 let. Odborníci by byli rádi, kdyby se skupina rozšířila i o pacientky ve věku 55 let. „Díky tomu se odchytí ženy ve vyšším věku, které by přestaly chodit ke gynekologovi, protože odrodily a už nepotřebují antikoncepci,“ řekla Trnková. Než se z nákazy vyvine rakovina děložního hrdla, může uběhnout i patnáct let.